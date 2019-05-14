В областном центре на данный момент насчитывается порядка 200 ветхих многоэтажных жилых домов. Именно они нуждаются в первоочередном ремонте. - По программе «Модернизация ЖКХ» в Уральске отремонтировано уже 103 дома. На этот год запланирован ремонт 17 жилых домов. По ул.Курмангазы, 100 работы уже начаты. По двум другим адресам до конца месяца подрядчики приступят к модернизации. В 14 домах будут отремонтированы лифты, - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Жубан Жумагалиев. В доме №100 по ул.Курмангазы из-за прохудившейся кровли вода протекает в квартирах с пятого по первые этажи. Но даже при этом жители неохотно шли на заключение договоров с подрядчиками. Некоторые квартиры сдавались в аренду, и пришлось искать их владельцев. - Две трети жителей многоквартирного дома согласились на ремонт по программе «Модернизация ЖКХ». Для нашей компании это уже 31-й дом. Мы имеем хороший опыт в ремонте кровли. В доме 6 подъездов на 90 квартир. Стоимость объекта – 31,9 млн тенге, - сообщила директор ТОО «Батыс Курылыс» Валентина Мирошкина. Подрядчики пообещали завершить строительство крыши через полтора месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.