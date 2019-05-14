Иллюстративное фото из архива "МГ" В связи с жалобами населения была создана комиссия, которая выявила, что некоторые владельцы огородов и садов незаконно поливают свои огурцы питьевой водой. Поэтому с сегодняшнего дня работники акимата и полицейские будут устраивать регулярные рейды по садовым участкам Еркинкалы. Выявленных нарушителей будут штрафовать либо и вовсе отключат от водопровода. Правда, жители уже негодуют, ведь прежде чем запрещать поливать огороды питьевой водой, акимату надо позаботиться о поливной. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.