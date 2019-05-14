Распоряжением главы региона руководителем управления индустриально-инновационного развития назначен Дархан Ермаганбетов.

Ермаганбетов Дархан Жанысханович родился в 1986 году. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности "Государственное и местное управление", в 2012 году получил степень магистра экономики в Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете.

На государственной службе с 2008 года. Занимал различные должности в управлениях образования и предпринимательства. С сентября 2014 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития.

Кроме этого, Ондасын Уразалин представил руководителя управления предпринимательства. Учреждение возглавил Ерлан Назаров.

Назаров Ерлан Асылбекович родился в 1983 году. Окончил государственный университет имени Коркыт ата, Академию государственного управления при Президенте РК, Национальную школу государственной политики, университет Дьюка (США).

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления статистики Кызылординской области. После занимал различные должности на государственной службе в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях. С января 2017 года по февраль 2019 года был руководителем управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области.

Стоит отметить, что по собственному желанию уволилась руководитель управления культуры, архивов и документации Актюбинской области Маржан Корганбаева.

Совещание продолжилось обсуждением итогов отопительного сезона. Заместитель акима области Кайрат Бекенов отметил, что отопительный сезон прошел в штатном режиме. Заготовленный запас твердого и жидкого топлива обеспечил бесперебойную работу котельных в полном объеме.

Аким области поручил начать подготовку к новому отопительному сезону и держать этот вопрос под особым контролем.

Отметим, в текущем году на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры предусмотрено 9,4 млрд тенге. До октября этого года должно быть отремонтировано и реконструировано 635 котельных, 274,5 километров теплосетей, 61,3 километра водопроводно-канализационных сетей, 173,9 километров электросетей, подготовлено 1 553 социальных объектов и 2 460 жилых домов.

В завершение совещания аким области поручил оказать помощь с поливом дачникам города Актобе, а также сел Шубаркудук и Кенкияк.

– Начался новый дачный сезон. Рассмотрите пути оказания дачникам прямой помощи с поливом участков. В Шубаркудуке и Кенкияке также есть проблема с водоснабжением, которой уже не первый год. В кротчайшие сроки внесите предложения по их решению, - заявил Ондасын Уразалин.

Глава региона подчеркнул, что проблем с водоснабжением не должны испытывать жители ни одного населенного пункта области, а в случае возникновения подобных вопросов, решаться они должны с максимальной оперативностью.

Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.