По информации службы спасения, 15 мая в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, гроза.

Иллюстративное фото из архива "МГ"