Иллюстративное фото из архива "МГ" Специалисты подсчитали, что большинство вакансий отмечено по профессиональной группе занятий «рабочие промышленности, строительства, транспорта и других родственных занятий», их доля составила 41,9% от общего количества вакантных рабочих мест. - В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число вакантных рабочих мест сложилось в отрасли строительства – 1122единицы, наименьшее в отрасли «информация и связь» - 8 единиц.Наибольшая ожидаемая потребность в кадрах отмечена впромышленности, их доля в общей ожидаемой потребности в работниках составила 35,6%, - сказали – упомянутом ведомстве.