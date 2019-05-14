Как рассказала заместитель руководителя спортивной лаборатории национального научно практического центра министерства образования и науки РК Мира Мухамадиева, организаторами данной универсиады является Национальный научно практический центр физической культуры министерства образования и науки РК. - Десятая летняя универсиада посвящена "Году молодежи". Проходит она по 31 виду спорта в семи городах Казахстана: Алматы, Актобе, Шымкент, Тараз, Семей, Усть-Каменогорск и Уральск. В Уральске универсиада проходит по трем видам спорта - спортивное ориентирование, стрельба из лука и бокс среди мужчин. Принимают участие 11 команд, 89 участников по восьми весовым категориям. Соревнования продлятся три дня, - пояснила Мира Мухамадиева. Также Мира Мухамадиева отметил, что они делают отбор на тридцатую всемирную летнюю универсиаду, которая пройдет в Неаполе. - В универсиадах примут участие 59 высших заведений. Открытие прошло 11 мая в Актобе. На западе мы проводим это впервые. Наша цель - немного оживить его, а команды, которые приняли участие из других городов, чтобы посмотрели достопримечательности и спортивные объекты, которые соответствую всем стандартам для проведения соревнований по видам спорта. В будущем мы планируем провести летнюю спартакиаду летнюю среди школьников. На следующий год думаю эта идея осуществиться, - рассказала заместитель руководителя спортивной лаборатории. Стоит отметить, что у каждой федерации по всем видам спорта есть международные правила. - Мы своего ничего не вносим. Единственно проводим аккредитацию, где проверяем, действительно, ли студент учится в данному учебном заведении. Участие принимают только граждане РК, - сказала Мира Мухамадиева. К слову, сегодня 14 мая в универсиаде участие приняли две команды с Тараза, две с Павлодара, одна из Нур-Султана, Актау, Туркесана, Актобе и Уральска. Победителей будут награждены медалями, кубками и дипломами. Кроме того, будут награждены тренера.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.