Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, днем 28 градусов выше нуля, ночью +17. В Атырау ожидается дождь с грозой, 25 градусов тепла днем, ночью до +17. В Актобе тоже по прогнозу дождь с грозой, днем столбик термометра поднимется до 28 градусов, ночью +17. В Актау ожидается солнечная погода, 23 градуса тепла днем и +20 ночью.