Конкурс проходил в преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства. Как рассказали организаторы, за звание лучшего руководителя центра досуга боролись представители 12 районов Западно-Казахстанской области. – Сегодня мы выберем лучшего директора центров досуга. Изначально в конкурсе участвовали 12 человек. После предварительного отбора во второй этап прошли шесть человек. Основной целью конкурса является обмен опытом в деятельности культурных учреждений, укрепление инновационных проектов. Мероприятие будет состоять из четырех туров, это визитная карточка, защита авторского проекта, работа со зрителями и ответы на логические вопросы. Участников будут оценивать члены жюри. Предыдущий конкурс проходил в 2012 году, - рассказала заместитель директора по творческой деятельности областного центра народного творчества Нургуль Бердашева. По словам участника из Жанибекского района Алтая Бактыгалиева, такие мероприятия позволяют всесторонне развиваться и двигаться вперед. – Я впервые участвую в таком конкурсе. Считаю, что такие мероприятия играют очень важную роль в деятельности культурных центров и центров досуга. Я работаю руководителем центра досуга всего несколько месяцев. В коллективе трудятся 111 человек, - рассказал Алтай Бактыгалиев. Директор центра досуга Шынгырлауского района Сайын Ажгалиев отметил, что участвует в конкурсе впервые. – Я представляю на конкурсе Шынгырлауский район, стаж работы в сфере культуры составляет 32 года. Современный директор должен быть разносторонне развитым и образованным. Глава государства объявил этот год годом молодежи, поэтому в нашем районе проводятся много мероприятий с участием молодых людей и студентов. В сегодняшнем конкурсе участвуют так же в основном молодежь. Поэтому на мне лежит большая ответственность и я должен показать пример подрастающему поколению. Надеюсь на победу, - рассказал Сайын Ажгалиев. По итогам конкурса звание "Директор года-2019" завоевал руководитель центра досуга Сырымского района Серик Токмамбетов.