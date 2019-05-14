Фото взято из социальной сети Instagram Как сообщили в департаменте полиции, в салоне автобуса находились водитель, кондуктор и 4 пассажира. Двух пассажиров с телесными повреждениями доставили в больницу. По словам водителя, его подрезала «Газель». Женщину 1985 года рождения госпитализировали, сообщили в больнице скорой медицинской помощи, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Второго пострадавшего отпустили, у него ушибы.

DKVtqOS7HX4

