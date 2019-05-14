По словам организаторов мероприятия, в этом году в конкурсе приняли участие 14 семей. По условиям конкурса, участники представили семейное портфолио. - Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» был учрежден нашим президентом в целях возрождения семейных ценностей и культивирования позитивного образа семьи и брака и проводится ежегодно по всей стране, - рассказала заместитель председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК Елена Тарасенко. Всех участников в торжественной обстановке поздравили, наградили грамотами по номинациям и памятными подарками. Обладателям гран-при достался главный приз - холодильник. Также победители получили в подарок путевку в летний лагерь Самал. По решению жюри, гран-при было присуждено семье Еролеевых, где глава семейства является сотрудником департамента внутренних дел ЗКО. По словам отца многодетной семьи, подать заявку на участие в конкурсе их побудили друзья. - У нас шестеро детей - 5 девочек и один мальчик. Самой старшей дочери 21 год, она вместе с супругой работает в салоне красоты. Младшей дочери 3 года. Все дети у нас активные, все любят рисовать, занимаются творчеством. Мы с супругой женаты уже 22 года, - сообщил Айжол Еролеев. Две семьи-победительницы, получившие гран-при и первое место, примут участие в областном конкурсе «Мерейлі отбасы».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.