Фото с сайта tengrinews.kz - Самым лучшим решением в моей жизни было поступить в КТЛ (Лицей-интернат "Білім-Инновация"). К этому меня подтолкнули родители, именно благодаря этому я начал увлекаться математикой. Мой учитель взял меня под крыло, пять лет я занимался математикой с ним. После окончания лицея я поступил в международную школу Spectrum с британской системой обучени", - рассказал он. Любовь к точным наукам у Алихана проявилась не сразу. До математики в жизни молодого человека на первом месте был футбол. - Я с детства мечтал стать футболистом, занимался с первого класса. Мы побеждали в разных турнирах, но меня остановили, демотивировали большой конкуренцией. Тогда я понял, что я больше математик, нежели футболист", - рассказал школьник. Родители Алихана - программисты. "С детства я очень хорошо считал. Родители заметили, возможно, какой-то талант во мне и отправили на олимпиаду по математике в седьмом классе. Когда в первый раз завоевал золото на городской олимпиаде, у меня появилось что-то похожее на любовь к математике, - рассказал Алихан Кудайбергенов. Однако, по словам Алихана, врожденного таланта для побед на международных олимпиадах недостаточно. "С девятого класса я начал участвовать в республиканских олимпиадах. Вначале я побеждал на олимпиадах только благодаря своим способностям. Потом я понял: чтобы побеждать на высоком уровне, надо уделять математике больше времени, надо упорно трудиться. Меня очень сильно мотивировал мой учитель в лицее", - поделился он. В августе 2016 года ученик международной школы Spectrum завоевал серебряную медаль на математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а вскоре Алихан Кудайбергенов, обойдя всех конкурентов, занял первое место на олимпиаде в Китае. - Я четыре раза участвовал в республиканских олимпиадах, три раза завоевывал золото, на четвертый раз сплоховал и занял второе место. Ездил на международные олимпиады в Россию, Китай, Македонию, Бразилию, Румынию и Сербию. Там занимал первые и вторые места", - поделился он. В 2017 году Казахстан на международной олимпиаде в Гонконге представляли четверо математиков. Алихан был в их числе. Как отмечает школьник, это был исторический момент, потому что все казахстанцы выиграли золото, набрав одинаковое количество баллов. "Математика помогла мне в изучении других предметов. Я часто готовился к олимпиадам, и другие предметы хромали. За месяц до экзамена по физике я не знал ничего. Каким-то образом математический склад ума помогал разобраться в предмете намного быстрее, - добавил Алихан Кудайбергенов. Казахстанский школьник получил приглашения на обучение от 14 университетов мира. - Пять вузов в Америке, четыре вуза из Гонконга, а может, больше, я не считал, пригласили к себе, два вуза Канады, университет в Польше и казахстанские университеты, какие, я уже не помню. В целом мне говорили, что 14 вузов. Я принял решение поступать в Гонконгский университет науки и технологии (Hong Kong University of Science and Technology или HKUST). Вуз считается хорошим, там много моих друзей, я выбрал школу инженерии, - поделился школьник. Алихан Кудайбергенов признался, что еще не определился с выбором будущей профессии, однако молодой человек считает, что найти применение математике можно в любой сфере. В будущем Алихан хочет заняться тем, что будет приносить пользу обществу. - Я бы хотел изобрести искусственный интеллект, который бы математическим алгоритмом мог бы находить таланты в футболе, и продавать эту информацию футбольному клубу "Барселоне" или другим. Например, можно рассчитать, сколько раз игрок обвел соперника. К примеру, Месси делает шесть успешных обводок, а Роналду - две. Если каждой характеристике игрока дать оценку от 0 до 10, с помощью машинных алгоритмов можно вычислить эффективность игрока на команду, - поделился казахстанец.