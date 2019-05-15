Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в области за счет иностранных инвестиций уже начато, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев отметил, что в задачи Западно-Казахстанского региона входит обеспеченность доступным жильем и чистой экологией. - В Западно-Казахстанской области активно развивается жилищное строительство. Реализуется программа по сносу и замене ветхого и аварийного жилья. В прошлом году введено почти 432 тысячи квадратных метров жилой площади. Около 200 жителей региона приобрели ипотечное жилье по программе 7-20-25. В этом году за счет иностранных инвестиций начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов. Это хорошее начинание, - отметил глава республики. Также Токеаев поручил акимату в рамках "Года молодежи" обеспечить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса во всех районах области. - В целом считаю, что жилищную политику надо активизировать. Поручаю акиму установить жесткий контроль за ходом строительства и распределения доступного жилья. Здесь нужно опираться на институты и механизмы общественного контроля. Необходимо также принять системные меры по обеспечению жильем социально уязвимую категорию населения, прежде всего, многодетных малообеспеченных семей. Следует привлекать в строительную отрасль частные инвестиции, в том числе и иностранные. В принципе, опыт уже имеется. Это правильно, - добавил президент РК. Напомним, Касым-Жомарт Токаев взял на личный контроль строительство дорог в Западно-Казахстанской области, а именно строительство оренбургской трассы и дорог в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах.  Президент РК поручил закончить его до 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.