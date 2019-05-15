24 летняя девушка отдыхала на Филиппинах в компании друзей. Она очень любила животных, поэтому не смогла пройти мимо несчастного щенка у обочины и не забрать его. Оставила у себя, помыла и заботилась о питомце. При этом никто не обратил внимания на царапинки и следы укусов, оставленные щенком. Вернувшись на родину, путешественнице стала нехорошо: начались спазмы в мышцах, галлюцинации, лихорадка. Врач не сразу понял в чем причина, когда отправили анализы на бешенство, оказалось уже поздно. Помочь девушке не успели, и она умерла в больнице, в которой сама работала, пишет Daily Mail. Издание также сообщает, что никто из друзей не был привит от этой болезни, потому что в этой стране нет в этом необходимости. Теперь семья девушки начала кампанию - прививки против этой болезни должны включить в список необходимых для Филиппин. «Мы хотим, чтобы этого больше ни с кем не произошло, чтобы эта вакцина была включена в список обязательных для мест, в которых туристы могут заразиться бешенством. Если нам удастся этого достичь, то смерть нашей дочери будет не напрасна», — прокомментировали потерю родители Берегите себя и своих близких! Интересные новости и советы читайте ежедневно на нашем сайте