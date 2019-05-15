Жительницы Оренбургской области попали под суд, после оформления Интернет-заказа таблеток для снижения веса, через казахстанский сайт, передает Bnews.kz со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.Суд признал женщин виновными в контрабанде сильнодействующего вещества через границу РФ. «Суд установил: в конце 2018 года обвиняемые заказали через Интернет из РК и оплатили препарат для снижения веса, в составе которого есть сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой не менее 33,840 гр., заведомо зная, что в РФ это вещество под строжайшим контролем», — говорится в сообщении прокуратуры. Одна из женщин была задержана сотрудниками таможенной службы при получении указанной посылки и вещество изъято из незаконного оборота. «Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание: одной - лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, второй — лишение свободы на 1,5 года,с ограничением свободы на полгода, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима». С 16 января 2008 года по решению правительства РФ - сибутрамин внесен в список сильнодействующих веществ, оборот которых в России ограничен. Продажа возможна только в аптеках, по рецепту, который имеет особую форму.