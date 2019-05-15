По словам водителя автомобиля марки "ВАЗ-2110", он направлялся в сторону Жазиры. - Я как положено по правилам проехал светофор перед остановкой школа №20, после этого на проезжую часть выскочил мужчина прямо под колеса. Я не успел затормозить и сбил его. Скорость у меня была тогда примерно 40 километров в час, - пояснил водитель авто. Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи поступил в 23.02. - Пострадавшему мужчине было 55 лет. В результате ДТП он получил открытую чепепно-мозговую травму. Был доставлен в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в облздраве. Сегодня, 15 мая, он скончался в реанимации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.