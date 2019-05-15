Один из опасных участков – улица Петровского. Здесь несколько лет действовал пешеходный переход. Несколько недель назад дорожный знак сняли. Но некоторые уральцы этого не заметили. Они продолжают переходить дорогу в неположенном месте. - Сегодня я еле успел затормозить. Пешеход выскочил на дорогу и побежал. Раньше здесь была «зебра», но ее убрали. Интенсивный поток автомобилей. Пешехода на дороге сразу заметить не удается, - заявил водитель Мержан Нуриев. Люди в свое оправдание говорят, что по привычке продолжают пользоваться пешеходными переходами. - Мне показалось, что просто разметку забыли нанести. Только сейчас поняла, что «зебру» уже убрали, - сказала пенсионерка Анна Капитонова. В отделе пассажирского транспорта и автодорог проинформировали, что в этом году демонтировали 9 пешеходных переходов. - Убрали переходы по улице Чагано-Набережной возле кафе «Хуторок», по улице Петровского возле АЗС «Gelios», по Московской возле МГУ, Курмангазы возле управления госдоходов, Жангир хана, Шолохова возле комплекса «Белое солнце» и перекрестка с улицей Циолковского, по ул. Сырыма Датова возле «Променада» и у четвертой поликлиники. Это сделано из-за того, что рядом с этими участками установлены светофоры. Дорогу нужно переходить на них, - сообщил руководитель отдела Айдар Менеев. Дорожники просят людей соблюдать правила дорожного движения и не подвергать жизнь и здоровье опасности.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.