Исследования показали, лимон удивительно влияет на наш организм!Также лимон мощное средство, для удаления токсинов из организма. Если вы думаете, она же невкусная, поэтому всегда и выкидываем, не переживайте, вот способ ее распробовать! Хорошо промойте лимон, положите в морозильник и пусть там замерзнет.Можете нарезать на дольки, и потом заморозить. Можно измельчить лимон, вместе с цедрой, разлить по формочкам для льда и заморозить. Выбирайте любой удобный для вас способ.После этого, нужно просто натирать его на терке, и посыпать замороженной цедрой ваши напитки, сливки, супы, пасты, салаты или десерты. С дольками пить чай. Легкая лимонная нотка раскроет букет любого блюда по новому, а организму подарит заряд бодрости и здоровья. Берегите себя и своих близких! Не забывайте ежедневно читать что то новое и интересное о красоте и здоровье на нашем сайте.