Юный казахстанский певец Ержан Максим продолжит обучение в музыкальной академии Игоря Крутого, передает Теngrinews.kz. Фото с социальной сети Instagram
Ранее молодой исполнитель встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым.
– После интересной беседы он меня познакомил с Игорем Крутым. Я давно об этом мечтал. После прослушивания в студии он мне предложил продолжить обучение в его музыкальной академии. Я с большой радостью принял это предложение. С осени начнется новый этап моего творчества. Я очень рад, что Имангали Нургалиевич смог осуществить мою мечту. Благодаря ему я могу продолжить качественно улучшать не только мой репертуар, но и стать тем, кем я всегда мечтал, - написал Ержан Максим.
Напомним, житель Уральска Ержан Максим сталфиналистом престижного конкурса "Голос. Дети" в Москве. По итогам голосования 10-летняя Микелла Абрамова победила в финале 6 сезона музыкального проекта "Голос. Дети", который прошел в прямом эфире на Первом канале. Микелла - дочь известной российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Ержан Максим занял второе место. Генеральному директору канала Арману Давлетьярову очень понравился казахстанец Ержан Максим, поэтому он позвал финалиста проекта "Голос. Дети" на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. Алла Пугачева вручила казахстанцу именную"Золотую звезду".
