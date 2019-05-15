Ранее молодой исполнитель встретился с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым.

– После интересной беседы он меня познакомил с Игорем Крутым. Я давно об этом мечтал. После прослушивания в студии он мне предложил продолжить обучение в его музыкальной академии. Я с большой радостью принял это предложение. С осени начнется новый этап моего творчества. Я очень рад, что Имангали Нургалиевич смог осуществить мою мечту. Благодаря ему я могу продолжить качественно улучшать не только мой репертуар, но и стать тем, кем я всегда мечтал, - написал Ержан Максим.

