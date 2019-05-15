  Отец погибшего в авиакатастрофе пилота из Уральска добивается объективного расследования причин крушения самолета санавиации. Стр. 2 Соцсети "взорвали" фотографии медвежонка, выглядывающего из балкона многоэтажки.  Стр. 3 ЗКО с рабочим визитом посетил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Стр. 6-7 Школьник ручкой повредил глаз однокласснику. Стр. 31 Главный педагог ЗКО возглавила департамент в министерстве образования и науки РК. Стр. 30 Как отметили День Победы в Уральске. Стр. 8 231 человек вернулся из Сирии в Казахстан результате операции "Жусан-2". Стр. 14 Какое соседство создать овощам, чтобы они лучше росли? Стр. 23 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.