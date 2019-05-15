Нужно отметить, что в семье семеро детей. Трое из них уже ходят в школу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как рассказала мама девочки Ботагоз, с помощью неравнодушных граждан им удалось три раза пройти курс лечения, после которого Балауса чувствует себя значительно лучше. – С 22 апреля по 10 мая дочь проходила третий курс лечения в Самаре, после которого у Балаусы есть значительные улучшения. Все это благодаря добрым людям. Без них мы бы не справились. Наша семья чувствует поддержку, и от этого становится еще лучше. Спасибо всем огромное. Пусть ваше добро вернется к вам в двойном размере, - говорит женщина. По словам Ботагоз, изначально было собрано 800 тысяч тенге, на третий курс лечения было потрачено 550 тысяч тенге. Оставшиеся средства семья планирует потратить на следующий курс реабилитации. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга.