В прошлом году средняя школа №2 города Аксай отпраздновала свой 50-летний юбилей. За эти годы на данном объекте проводились лишь текущие ремонты. В 2017 году в школу пришло письмо о начале реализации необычного проекта "Повышение энергоэффективности в Казахстане", проводимом Институтом развития энергетики и энергосбережения. Единственным требованием к потенциальным участникам было заполнение объемной анкеты, где следовало также указать финансовые затраты на электроэнергию и тепло. В январе 2018 года стало известно, что школа вошла в число участников и получила грант от Всемирного банка на модернизацию системы энергоснабжения и повышение энергоэффективности здания. Еще 9 грантов выиграли представители Актюбинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей. В течение года проектировщики проводили энергоаудит и подготовку. Ремонтно-строительные работы начались в январе текущего года. Была полностью заменена система освещения, появились новые лампы и светильники. Установлены автоматизированный тепловой пункт и приборы учета тепловой и электрической энергии с модулем передачи данных в онлайн режиме. В данное время основные работы завершены. Завершается установка гелиоколлектора, благодаря которому в школе на постоянной основе появится горячая вода, ранее она подавалась из обычных бойлеров. Но самым приятным изменением, которое отметили и учащиеся, и родители, стал ремонт фасада и крыши. И дело здесь не в утеплении, а в том, что к Последнему звонку школа полностью преобразилась, приобретя новый облик.