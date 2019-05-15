Столкновение двух пассажирских автобусов маршрутов №3 и №5 на остановке Жазира произошло сегодня, 15 мая, в 10.40. По словам очевидцев, пострадали около десяти человек. - Я шла в сторону остановки Жазира. Услышала сильный грохот. Видела как в ту сторону побежали люди. Была паника, крики. Позже стали приезжать кареты скорой помощи и забирать пострадавших, - рассказала местная жительница. По словам водителя автобуса маршрута №3 Аркадия, у него отказали тормоза и он въехал в автобус №5. - Подъезжая к остановке, я начал тормозить, понял, что они не срабатывают, врезался в автобус, который находился передо мной. Тут не знаешь, что делать, будешь выруливать, снесешь ещё больше машин, пострадают ещё больше людей, - рассказал Аркадий.

Как отметил руководитель отдела МПС УП города Уральск Нурбол Мендыханов, столкновение автобусов произошло по улице Жангир хана.

- Водитель автобуса №3, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с автобусом маршрута №5, - дополнил Нурбол Мендыханов.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что всего пострадали 11 человек, однако одна женщина отказалась от госпитализации. - На месте ДТП работало 6 бригад скорой помощи. 10 пострадавших доставлены в Областную многопрофильную больницу. Среди них детей нет, - отметили в облздраве.

На месте работают полицейские.