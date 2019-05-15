Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 14 мая около 06.00 мужчина рыбачил на Кировском водохранилище. – Лодка мужчины перевернулась, и он утонул. 15 мая около 11.15 спасатели нашли и извлекли из воды тело 59-летнего мужчины. На месте работали семь спасателей и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.