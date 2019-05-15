Как рассказала председатель ОО «Арба» Гульмира Батпакулова, 7 мая 2009 года было основано общество, основной целью которого является оказание всяческой поддержки инвалидам. — В далеком 2009 году было очень мало возможностей и условий для людей с ограниченными возможностями, не было поддержки со стороны государства. Нас было всего 10 человек, общество не воспринимало нас как полноценных граждан. Было сложно менять менталитет людей, их отношение к нам, доказать, что мы такие же как они. Сегодня мы с гордостью и уверенностью можем сказать, что все было не зря, мы работаем, трудимся, развиваемся. Изначально наше общество было организацией для досуга, где инвалиды собирались, разговаривали, пили чай, пели песни. Сейчас же мы находимся на таком уровне, когда имеем право принимать какие-то решения, выдвигать свои предложения. Государство повернулось к нам лицом и многие законодательства работают в пользу нас. Мы чувствуем государственную поддержку, можем учиться, работать, — рассказала Гульмира Батпакулова. Стоит отметить, что на сегодняшний день в обществе состоят 280 человек. У них есть возможность обучиться желаемой профессии, трудоустроиться, общаться и развиваться. По словам председателя общества, за последние годы создано много условий для инвалидов-колясочников. — Нам предоставляют индивидуальных помощников, которые умеют найти подход к каждому из нас, услуги инватакси. Кроме этого, общественный транспорт также стал более доступным для людей с ограниченными возможностями. Радует то, что 60% автобусов города приспособлены для перевозки инвалидов-колясочников. Я думаю, что это результат именно нашей работы. В будущем планируем развиваться и заняться социальным предпринимательством, чтобы люди могли превратить свое хобби в прибыльное дело, — рассказала девушка. По словам члена ОО «Арба» Файзы Искаковой, многие общественные места все же остаются недоступными для людей с ограниченными возможностями. — Общество я посещаю уже шестой год. До этого я 10 лет сидела дома, никуда не ходила. Квартира моя находилась на пятом этаже, и каждый день спускаться и подниматься я просто не могла. Но благодаря девочкам из общества «Арба», я вышла из заточения. Они сами меня нашли через медработника, прислали ребят, чтобы они спустили меня с пятого этажа, позвали в общество, я стала более общительной, сменила жилье, каждый день встречаюсь с друзьями, мы общаемся и это здорово. Но все же хочется, чтобы общественные места такие как парикмахерские, рынки, магазины стали еще доступнее для нас, — рассказала Файза Искакова. Поздравить общество с юбилейной датой пришел заместитель акима области Габидолла Оспанкулов, который отметил, что государство уделяет особое внимание поддержке инвалидов. — ОО «Арба» является уникальной организацией. Председатель общества Гульмира Батпакулова сильная духом, мужественная девушка. Она стоит у самых истоков. Сегодня государство создает условия, работает «Дорожная карта» по обеспечению без барьерного доступа. Сейчас разрабатывается национальный план по поддержке и защите прав людей с ограниченными возможностями. Наши меценаты и люди с большим сердцем также помогают. Мы должны объединяться, чтобы все чувствовали поддержку. Вы являетесь примером для подражания. Поздравляю вас с юбилейной датой и желаю здоровья и процветания, — заявил Габидолла Оспанкулов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.