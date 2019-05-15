В Актобе началось разбирательство по делу о нарушении санитарных норм в столовой школы №9, где 20 апреля отравились 25 детей и учитель, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Все они, пообедав в школе, с рвотой, поносом и болями в животе попали в инфекционную больницу. У них выявили пищевую токсикоинфекцию. По словам заболевших, они покупали в школьной столовой булочки и сок. Столовую сразу проверили, при этом специалисты городского управления охраны общественного здоровья выявили кучу нарушений: на столовую не было санэпидзаключения, отсутствовали документы на мясо курицы и рыбный фарш, в смывах обнаружили бактерии кишечных палочек и золотистого стафилококка. Стафилококк обнаружили также у двух работников столовой, в частности, у пекаря. Предпринимателя, который арендовал школьную столовую, обвиняют по ст. 425 ч.2. КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, повлекшие причинение вреда здоровью человека». Предприниматель Наурызбаев свою вину в суде не признал. По его словам, он принял объект 2 апреля, 5 апреля обратился в центр экспертиз для обследования столовой. Специалисты взяли баканализы, химанализы и другие. - Результаты были нормальные, - говорит предприниматель. 17 апреля он подал заявление в СЭС для получения санэпидзаключения, но его не выдали до сих пор. Представитель горСЭС Аскар Жанабергенов объяснял в суде, что заключение горСЭС выдает в течение 10 рабочих дней. На заявку Наурызбаева не могут ответить «в связи с большим объемом работы». - Мы не имеем права не кормить детей, если заключили договор со школой, - объяснял в суде предприниматель. - Мы лабораторно проверили кашу, домашнюю лапшу из школьной столовой. В них обнаружили стафилококк. У двух работников столовой тоже высеян золотистый стафилококк, в том числе у пекаря. А пищевая токсикоинфекция возбуждается стафилоккоком, - объясняла специалист горСЭС Гулим Максотова. Разбирательство продолжается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ