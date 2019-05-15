Сегодня в сети распространилась запись с видеорегистратора этой трагической случайности.Водителем оказался заместитель акима Акмолинской области Жомарт Нуркенов. На кадрах, видно, джип едет по дороге, где идет ремонт. Врезается в асфальтоукладчик, который просто стоял на обочине трассы.Это случилось 9 мая 2019 года на трассе Петропавловск — Нур-Султан, под Кокшетау. Нуркенов Жомарт Жомагалиевич 1974 года рождения, вступил в должность месяц назад. Погиб на месте, больше никого в машине с ним не было. leAb2-pZpKc Пресс-служба областной полиции дала подтверждение, что на видео именно эта авария. Ведется расследование.