Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токает рассказал, что одна из поставленных задач является всесторонняя поддержка молодежи. - Молодежь понятное дело, главная движущая сила развития. Трудоустройство и самореализация молодых людей будут в зоне особого внимания государства. В ближайшее время мы проведем форум волонтеров. Волонтерство очень важная и социально значимая деятельность, которую мы будем всячески поддерживать и стимулировать. Еще одним нашим ключевым приоритетом является обеспечение прозрачности и эффективности так называемых лифтов для молодежи. В этих целях будет сформирован президентский кадровый резерв, в состав которого на конкурсной основе будут отобраны 300 молодых специалистов. Я думаю, что и ЗКО приставит нам своих достойных людей представителей молодого поколения, которые могли бы в будущем войти в управленческую элиту Казахстана, - отметил президент РК. - Разумеется, молодежная кадровая политика 300 специалистами не ограничится. Мы будем искать, выбирать, ставить на важные участки государственной службы гораздо большее количество представителей молодежи из всех регионов нашего государства. Глава республики заявил, что необходимо на деле показать, что в стране у молодежи есть все возможности для реализации своего потенциала. - При этом нам нужно добиваться стабильности кадрового состава, чтобы все сотрудники министерства, акиматов, других государственных органов обладали должной институциональной памятью, были бы настоящими профессионалами своего дела. Что касается социального пакета государственных служащих, то мы об этом позаботимся. Есть и другие сферы приложения талантов нашей молодежи. Мы должны в целом исходить из того, что будущее нашей страны принадлежит именно молодежи. Мы должны готовить эстафету для передачи достойной молодежи рычагов государства, это закон жизни. В целом будем создавать все условия для самореализации талантливой молодежи в экономике, науке, искусстве, культуре и спорте. Системно будут поддерживаться эффективные молодежные стартапы. Будут выработаны механизмы по стимулированию работодателей для трудоустройства молодых специалистов без опыта работы. Мы решим проблемы не работающей и не обучающейся молодежи, - дополнил Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.