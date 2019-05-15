Фото с сайта Tengrinews.kz Поводом для проведения служебного расследования стало появление в социальных сетях видео, на котором человек похожий на главу департамента полиции Аяна Дуйсембаева катается верхом на лошади. В описании к видео говорится, что скакуна подарил полицейскому бизнесмен из родного села в Кызылкогинском районе. К слову, Аян Дуйсембаев недавно получил звание генерал-майора. Между тем, Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором сообщил, что поручил министру МВД Ерлану Тургумбаеву провести служебное расследование в отношении нескромного полицейского. – Ерлану Тургумбаеву поручено провести служебное расследование в отношении начальника департамента полиции Атырауской области, в связи с его нескромным поведением. Будут приняты строгие меры, – заявил президент. Ранее в пресс-службе МВД РК сообщили, что служебное расследование уже начато и по результатам проверки будут приняты соответствующие меры. – Министерство внутренних дел с выездом на место начало служебное расследование по опубликованным в социальных сетях видеоматериалам, связанным с начальником департамента полиции Атырауской области Дуйсембаевым. По результатам служебного расследования будет принято решение в установленном законом порядке, - сообщили в ведомстве. 6B1GiLuG-8Y Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.