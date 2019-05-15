В аварии повреждены 4 машины, пострадали 2 человека. Виновником ДТП стал несовершеннолетний водитель «Тойота Камри». Документов у него не было, сообщил начальник управления местной полицейской службы Кайрат Алиев. - На водителя будет возбуждено административное производство по ст.610. ч.3 КоАП. Материалы по делу направят для рассмотрения на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия должна определить ответственность родителей ребенказа ненадлежащее воспитание и контроль за несовершеннолетним сыном, - сообщили в департаменте полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.