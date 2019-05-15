Иллюстративное фото с сайта oo-osa.org В Бурлинском районе за 4 месяца текущего года зафиксирован рост совершенных преступлений, при этом тяжких преступлений на 9 фактов, средней тяжести на 8 преступлений, небольшой тяжести на 11. Об этом и многом другом рассказал начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов на встрече с журналистами. Как стало известно, основную массу совершенных преступлений занимают кражи чужого имущества и составляют 52,8% от общего количества зарегистрированных преступлений, если за аналогичный период прошлого года было совершено 75 краж, то в этом году было зарегистрировано 92 факта. По заявлению начальника отдела полиции, основная причина краж кроется в беспечном отношении владельцев к собственному имуществу. Зарегистрировано 18 краж сотовых телефонов против 21 за аналогичный период прошлого года, если останавливаться на этом виде преступления: потерпевшие, находясь в общественном месте оставляют телефоны без присмотра, зачастую это происходит в увеселительных заведениях. С 57 до 59 произошел рост преступлений, совершенных ранее судимыми. Также он отметил недостаточно активную работу КСК в отношении установки видеокамер во дворах или использовании слабой видеоаппаратуры. Он обратил внимание на то, что граждане не проявляют бдительность при приобретении или реализации товаров или услуг через интернет-ресурсы и зачастую сталкиваются с мошенничеством. Даурен Утегулов отметил слабую профилактическую работу, проводимую участковыми инспекторами полиции, инспекторами ювенальной полиции и службой пробации. Несмотря на рекомендации и предупреждения, главы крестьянских хозяйств и владельцы личных подворий продолжают отпускать скот на вольный выпас. В итоге это выливается в заявления о пропаже скота и ДТП с участием КРС или лошадей. По словам начальника отдела полиции, к владельцам будут предъявляться иски о взыскании средств, затраченных на поиски скота. Также в июле в райцентре откроется штрафстоянка для бродячего скота. Помимо этого зафиксирован рост преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Будут приниматься меры в отношении алкомаркетов, которые работают круглосуточно по лицензии с формулировкой "магазинобар". В ходе встречи была озвучена информация о центре оперативного управления. Совместно с районным акиматом прорабатывается вопрос об установке видеокамер. Представители трех компаний на территории района провели необходимые исследования, в данное время документация находится на согласовании в профильных управлениях области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.