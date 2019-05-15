Девять человек уже отпущены на амбулаторное лечение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, из десяти пострадавших в ДТП госпитализировали только одного пациента, остальные были отпущены на амбулаторное лечение. - У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, - отметили в облздраве. Напомним, 15 мая в Уральске столкнулось два пассажирских автобуса маршрутов №3 и №5 на остановке Жазира. Водитель маршрутного автобуса №3 объяснил, что причиной столкновения автобусов послужил отказ тормозной системы. В МПС УП города Уральск рассказали, что водителем маршрутного автобуса №3 были допущены нарушения в ПДД, несоблюдение дистанции. На месте ДТП работало 6 бригад скорой помощи. 10 пострадавших были доставлены в Областную многопрофильную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.