Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО на 13 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ЗКОФ "Казгидромет", днем 13 мая в ЗКО местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-восточный 15-20 м/с.