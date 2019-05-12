По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается жаркая погода, днем 32 градуса выше нуля, ночью +17. В Атырау также днем 32 градуса тепла, ночью до +20. В Актобе днем столбик термометра поднимется также до 32 градусов, ночью +15. 24 градуса тепла днем и +18 ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.