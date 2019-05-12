Иллюстративное фото из архива "МГ" В городе третий день подряд столбик термометра показывает +35. Старожилы отмечают, что такого зноя в начале мая давно не замечали, погода в Атырау попала у синоптиков в разряд «опасных явлений». Как рассказали в РГП «Казгидромет», всему виной - влияние южного циклона, «в связи с чем на западе будут проходить атмосферные фронтальные разделы». На Атырау это сказывается в виде сильной жары, которая сохранится до завтрашнего дня, затем немного отпустит и температура воздуха будет прогреваться до +25, 28. - В западных областях на фоне высокой дневной температуры плюс 30…38°С, кратковременные дожди с грозами возможны лишь в отдельных районах, - неутешительно докладывают в Казгидромете. Видимо, поэтому в магазинах бытовой техники уже очереди за сплит-системами и вентиляторами, резко возросла и продажа солнцезащитных очков и шляп. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА