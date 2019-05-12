Рабочая группа была создана по поручению акима области Ондасына Уразалина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель акима области Мавр Абдуллин ознакомился с ситуацией, встретился с руководством рынка и арендаторами. Павильон «Айсултан» загорелся в 03.30 на площади 1200 кв. м. - Первый экипаж прибыл на место уже через 3 минуты. Пожару был присвоен максимальный 3 ранг с привлечением всей имеющейся техники. Пожарным удалось не допустить распространения на соседние здания. Пожар локализован в 04.52 и ликвидирован в 05.28. Жертв и пострадавших нет, - рассказал заместитель руководителя департамента по ЧС Кайрат Касым. На месте пожара были задействованы 170 человек и 39 единиц техники. Причины пожара устанавливаются. Напомним, пожар на центральном рынке в павильоне "Айсултан" произошел 9 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.