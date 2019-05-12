Еще совсем недавно талантов из Казахстана, известных по всему миру можно было пересчитать по пальцам. Сегодня этот список вырос – и чаще всего, в нем совсем еще дети, сообщает Первый канал "Евразия". Школьник создал самолет, который выкупил Boeing, хрупкая девочка поет так, что пробирает до слез всю страну и впервые в истории шоу становится иностранным победителем, еще за одного гения голосуют миллионы со всего мира и до сих пор не утихают требования пересмотра итогов конкурса. keJlbTFyUug Это золотой запас Казахстана, по нему оценивают и узнают нашу страну.