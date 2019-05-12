В открытом областном турнире по каратэ принимали участие спортсмены из Алматы, Сызрани, Самары (РФ), ЗКО, Уральска, нужно отметить, что от области отдельно участвовали команды из Теректинского, Таскалинского районов и района Байтерек. В турнире по каратэ WKC принимали участие спортсмены от 4 лет до 40 и старше. Соревнования проходили в ФОКе села Переметное. 10 мая прошел международный семинар на тему "Аттестация на японские пояса". Соревнования прошли 11 мая. Первое место заняла команда из района Байтерек, второе место - команда из Алматы и третье место - команда из Самары. По словам вице-президента WKC по Азии Фархада Жалмурзина, такие соревнования нужно проводить чаще, чтобы поднимать уровень этого вида спорта в области. - Например, ребята из Алматы привезли очень интересную технику, и нам пришлось постараться, чтобы победить их, - говорит Фархад Жалмурзин. Нужно отметить, что приехавшие спортсмены были размещены на базе Каменской СОШ.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.