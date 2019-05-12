Об этом рассказал вице- президент областной федерации по спортивному и традиционному каратэ-до Айбат Рахман. - На церемонию открытия 5-й спартакиады по карате приедет гость - Дон Дракон Вилсон! (генеральный спонсор приезда компания КТL ). Приходите все желающие! Дон Дракон Вилсон - американский 11-кратный чемпион мира по профессиональной версии кикбоксинга, киноактёр, продюсер и сценарист японского происхождения поучаствует и в церемонии чествования воспитанника спортклуба "Қайсар", бронзового призера Юношеской Олимпиады по карате - Батырғали Әбілмансура, - рассказал Айбат Рахман. Мальчишки 90-х - сегодня уже состоявшиеся атыраусцы - буквально записываются в очередь на селфи с кумиром детства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.