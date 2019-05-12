Куриный шашлык на шпажках в духовке, очень легкий, и очень необычный рецепт, как приготовить куриное филе.300 г филе курицы 1 шт мандарин или апельсин 100 гр сметаны Специи по вкусу Мясо промыть и обсушить. Нарезать не широкими полосками по длиннее. Переместить в чашку. Добавить специи и сметану. Убираем в холод на 2 часа. Спустя время добавляем сок от цитруса и перемешиваем, даем постоять еще часик. Распределить филе по шпажке. Обжарить на сковородке с небольшим количеством растительного масла или запечь в духовке. Жарить с каждой стороны по 7 минут. Готовые выкладываем на блюдо с зеленью и овощами и подаем к столу.