«Тем временем в Китае появились очень странные фонтаны» - гласит подпись. https://www.instagram.com/p/BxUdHCmnXms/?utm_source=ig_web_copy_link «У китайцев своя фантазия» «Хорошо, что не из носа вода» «Издеваются что ли» Мнения фанатов, как обычно, разделились. А вы как думаете?