В ЗКО аким задолжал банку более 1 млн тенге

Сельский аким взял в кредит 600 тысяч тенге, но не платил по займу в течение 6 месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким сельского округа Бауыржан Каракулов Совет по этике Западно-Казахстанской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Камыстинского сельского округа Жанибекского района ЗКО Бауыржана Каракулова. Стало известно, что с июня 2017 года чиновник не погашал взятый кредит в одном из банков второго уровня. В совет по этике обратился судебный пристав. Он еще летом 2017 года направил в аппарат акима сельского округа постановление об удержании с заработной платы госслуж