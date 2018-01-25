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Происшествия

В ЗКО аким задолжал банку более 1 млн тенге

Сельский аким взял в кредит 600 тысяч тенге, но не платил по займу в течение 6 месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким сельского округа Бауыржан Каракулов Совет по этике Западно-Казахстанской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Камыстинского сельского округа Жанибекского района ЗКО Бауыржана Каракулова. Стало известно, что с июня 2017 года чиновник не погашал взятый кредит в одном из банков второго уровня. В совет по этике обратился судебный пристав. Он еще летом 2017 года направил в аппарат акима сельского округа постановление об удержании с заработной платы госслуж
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В ЗКО аким задолжал банку более 1 млн тенге
Сельский аким взял в кредит 600 тысяч тенге, но не платил по займу в течение 6 месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким сельского округа Бауыржан Каракулов Совет по этике Западно-Казахстанской области рассмотрел дисциплинарное дело акима Камыстинского сельского округа Жанибекского района ЗКО Бауыржана Каракулова. Стало известно, что с июня 2017 года чиновник не погашал взятый кредит в одном из банков второго уровня. В совет по этике обратился судебный пристав. Он еще летом 2017 года направил в аппарат акима сельского округа постановление об удержании с заработной платы госслужащего необходимой суммы в пользу банка. Но Бауыржан Каракулов отложил документ в долгий ящик, не передав его в бухгалтерию. В итоге взяв кредит на сумму 600 тысяч тенге, сельский аким задолжал банку более 1 млн тенге. -Несколько месяцев у меня не было возможности осуществлять ежемесячный платеж по кредиту. Но с декабря я начал оплачивать свой долг. Обязуюсь делать это вовремя, - заявил на Совете по этике аким сельского округа. Председатель Совета по этике Болат Исаков отметил, что Бауыржан Каракулов в течение 6 месяцев уклонялся от платежей по кредиту. -Мы вызвали сельского акима в департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции, чтобы взять с него объяснительную. Только тогда он начал погашать кредит. Сейчас ему предоставлено время, чтобы оплатить долг и возможно тогда судисполнители отзовут свою жалобу, - отметил Болат Исаков. Советом по этике принято решение направить в адрес акима Жанибекского района рекомендации по наложению на указанное должностное лицо дисциплинарного взыскания в виде «предупреждения о неполном служебном соответствии». Он совершил дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу. Руслан АЛИМОВ
сельский аким совет по этике

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