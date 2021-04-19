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Происшествия Социум

В ЗКО аннулировали зафиксированные системой «Аркан» нарушения полицейских на служебных авто

После служебной проверки выяснилось, что все нарушения полицейские совершили будучи при исполнении, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ« Система «Аркан» начала работать на автодорогах республиканского и областного значения с 19 августа прошлого года, а на городских улицах официально — с 1 сентября. К слову, стоимость одной системы «Аркан» обошлась в 22,5 миллиона тенге (сама система- 17,2 млн тенге, автомобиль «Лада Ларгус» — 5,3 млн тенге). Закуплены они были за счет местного бюджета. В феврале этого года аким ЗКО Гали Искалиев руководству департамента полиции пригр
Кристина Кобина
В ЗКО аннулировали зафиксированные системой «Аркан» нарушения полицейских на служебных авто
После служебной проверки выяснилось, что все нарушения полицейские совершили будучи при исполнении, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В ЗКО закупили полицейские авто с системой контроля скорости
В ЗКО закупили полицейские авто с системой контроля скорости
Фото из архива "МГ« Система «Аркан» начала работать на автодорогах республиканского и областного значения с 19 августа прошлого года, а на городских улицах официально — с 1 сентября. К слову, стоимость одной системы «Аркан» обошлась в 22,5 миллиона тенге (сама система- 17,2 млн тенге, автомобиль «Лада Ларгус» — 5,3 млн тенге). Закуплены они были за счет местного бюджета. В феврале этого года аким ЗКО Гали Искалиев руководству департамента полиции пригрозил проверкой систем-скоростемеров «Аркан». Он был возмущен тем, что «Арканы» закупали для областных дорог, но они все находятся в городе. И почему при рассмотрении заявки от полицейских и покупки автомобилей акимат ставил условия, что измерение скорости будет на расстоянии минимум 100 метров. А на деле сейчас эти системы измеряют скорость всего лишь на расстоянии 25-30 метров. На что и.о. начальника департамента полиции Жанболат Жаншин отметил, что у них всего 6 автомобилей «Аркан», 4 из них находятся в городе, 2 — на областных дорогах и с начала действия системы было выявлено 2,5 тысячи нарушений скоростного режима по всей территории области. Однако точные цифры, сколько нарушений было зафиксировано в области, а сколько в городе, Жанболат Жаншин предоставить на совещании не смог. Редакция «МГ» написала официальный запрос в департамент полиции ЗКО на получение информации. Нас интересовало, почему полицейские закупили системы-скоростемеры «Аркан» с дальностью всего 25-30 метров и почему большинство дислоцируются в городе? Была ли проверка от акимата и каковы итоги? Сколько нарушений было зафиксировано системой «Аркан» в городе и сколько на дорогах области с начала этого года и какие суммы штрафов поступили в бюджет за счет «Арканов». В ответе на запрос полицейские пояснили, что выявленные системами «Аркан» нарушения скоростного режима учитываются в общем порядке, то есть зафиксированные нарушения средствами фото-, видеосистем учитываются в едином числе. Также полицейские сообщили, что сотрудники административной практики провели срез с базы данных административных правонарушений и в ручном режиме подсчитали зафиксированные правонарушения. — С момента введения в эксплуатацию системы «Аркан» зафиксировано около 9 000 нарушений ПДД на общую сумму более 110 миллионов тенге. При фиксации нарушений ПДД РК системой «Аркан» административные протоколы не составляются, а выносится для исполнения предписание о необходимости уплаты штрафа, которое направляется владельцу транспортного средства. Кроме того, зафиксированные правонарушения не делятся по месту совершения — на автодороги республиканского, областного значения или на территорию населенного пункта, — ответили в ДП ЗКО. Между тем, что касается нарушений ПДД, допущенных на служебных автомобилях ДП ЗКО, то их с августа прошлого года зарегистрировано всего 19. — По каждому факту проведены служебные расследования, указанные нарушения совершены при исполнении служебных обязанностей в условиях крайней необходимости. В этой связи данные нарушения на основании Закона «О дорожном движении» и Кодекса РК «об административных правонарушениях» были аннулированы. В целом каждый факт нарушения транспортной дисциплины сотрудниками полиции рассматривается индивидуально с принятием соответствующего решения, в том числе дисциплинарного характера, — пояснили в ведомстве. Также в запросе сообщили, что согласно бюджетной заявке департамента полиции, автоматический программный комплекс «Аркан» приобретался для снижения уровня аварийности с дальнейшим его применением согласно анализу, как на загородных автодорогах, так и в населенных пунктах области. Следует отметить, что в марте этого года акимат ЗКО все же провел проверку систем—скоростемеров «Аркан», по результатам которой нареканий по работе данной системы в адрес ДП ЗКО не поступило. Также полицейские утверждают, что с начала эксплуатации систем «Аркан» сбои в работе не зафиксированы. — С начала эксплуатации систем «Аркан» в ведомство обратились 11 человек, которые были не согласны с зафиксированными нарушениями ПДД РК. С начала этого года — 8 человек. Но 8 из 11 нарушений были отменены, один штраф был оставлен без изменений, два штрафа находятся на рассмотрении в специализированном административном суде города Уральск, — ответили в запросе. По данным полицейских, система «Аркан» фиксирует превышение установленной скорости движения, кроме того, выявляет транспортные средства, на которые наложен арест, а также ограничения пользования и задержание, все транспортные средства, которые находятся в розыске, в том числе похищенные и угнанные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
штрафы нарушения Аркан

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