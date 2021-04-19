В ЗКО аннулировали зафиксированные системой «Аркан» нарушения полицейских на служебных авто

После служебной проверки выяснилось, что все нарушения полицейские совершили будучи при исполнении, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ« Система «Аркан» начала работать на автодорогах республиканского и областного значения с 19 августа прошлого года, а на городских улицах официально — с 1 сентября. К слову, стоимость одной системы «Аркан» обошлась в 22,5 миллиона тенге (сама система- 17,2 млн тенге, автомобиль «Лада Ларгус» — 5,3 млн тенге). Закуплены они были за счет местного бюджета. В феврале этого года аким ЗКО Гали Искалиев руководству департамента полиции пригр