В ЗКО арестовали подозреваемого в убийстве бывшего полицейского

Инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района. Иллюстративное фото из архива "МГ" Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший ранее работал в органах внутренних дел в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района. В пресс-службе суда ЗКО сообщили, 28 октября