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Происшествия

В ЗКО арестовали подозреваемого в убийстве бывшего полицейского

Инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района. Иллюстративное фото из архива "МГ" Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший ранее работал в органах внутренних дел в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района. В пресс-службе суда ЗКО сообщили, 28 октября
Кристина Кобина
В ЗКО арестовали подозреваемого в убийстве бывшего полицейского
Инцидент произошёл 26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" Тогда в департаменте полиции ЗКО сообщили, что 51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце бывшему полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Погибший ранее работал в органах внутренних дел в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района. В пресс-службе суда ЗКО сообщили, 28 октября следственный суд Акжайыкского района санкционировал арест подозреваемого на два месяца. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
убийство полицейский

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