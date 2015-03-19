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Социум

В ЗКО арестован руководитель районного отдела земельных отношений

Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru Сегодня, 19 марта, Бурлинским районным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении руководителя отдела земельных отношений Бурлинского района Жангельды САРАТАЕВА. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК РК - "Получение взятки". В суде было установлено, что будучи руководителем госучреждения, САРАТАЕВ потребовал взятку в 300 тысяч тенге у гражданина Е. якобы для того, чтобы продлить ему срок использования земельного участка. 16 марта гражданин Е. передал САРАТАЕВ
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В ЗКО арестован руководитель районного отдела земельных отношений
Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru
Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru  Сегодня, 19 марта, Бурлинским районным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении руководителя отдела земельных отношений Бурлинского района Жангельды САРАТАЕВА. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК РК - "Получение взятки". В суде было установлено, что будучи руководителем госучреждения, САРАТАЕВ потребовал взятку в 300 тысяч тенге у гражданина Е. якобы для того, чтобы продлить ему срок использования земельного участка. 16 марта гражданин Е. передал САРАТАЕВУ вышеназванную сумму. В тот же день руководитель отдела земельных отношений был задержан сотрудниками антикоррупционной службы по ЗКО.
взятка арест

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