В ЗКО арестован руководитель районного отдела земельных отношений

Иллюстративное фото с сайта www.ridus.ru Сегодня, 19 марта, Бурлинским районным судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении руководителя отдела земельных отношений Бурлинского района Жангельды САРАТАЕВА. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 366 УК РК - "Получение взятки". В суде было установлено, что будучи руководителем госучреждения, САРАТАЕВ потребовал взятку в 300 тысяч тенге у гражданина Е. якобы для того, чтобы продлить ему срок использования земельного участка. 16 марта гражданин Е. передал САРАТАЕВ