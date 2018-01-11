Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель управления образования ЗКО Шолпан КАДЫРОВА, в области работают 185 детских садов. - Из 490 дошкольных организаций - 185 детские сады, 59 комплексов "школа-сад" и 246 мини-центров. Также в области работают 43 частных детских сада, которые посещают 2891 ребенок. В основном частные сады имеют ясельную группу, и только 6 из них являются мини-центрами, - рассказала Шолпан КАДЫРОВА. В 2017 году в регионе было открыто 20 частных ясли-садов - 16 в областном центре, 3 в Зеленовском районе и 1 в Теректинском. Также руководитель областного управления образования пояснила, что все частные детские сады выполняют государственный заказ.