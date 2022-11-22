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Социум

В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр

Цены на зимнюю солярку варьируются от 330 до 650 тенге за литр, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА В ЗКО цена на зимнее дизтопливо варьируется от 330 до 650 тенге за литр. Летнее дизтопливо стоит 260 тенге за литр. - Вы посмотрите, какая цена. Впереди зима, естественно, придётся заправляться зимней соляркой. Потом на многих заправках её просто нет, - возмутился водитель по имени Виктор. Летнее дизтопливо продают на Qazaq Oil и «Нефтэк» по 260 тенге за литр. Зимнее есть на «Бином» по 330 тенге, на «Нефтэк» по 650 тенге за литр. На «Беркуте» и Ven Oil дизельного топлива нет. Как
Кристина Кобина
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Цены на зимнюю солярку варьируются  от 330 до 650 тенге за литр, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Фото Медета МЕДРЕСОВА В ЗКО цена на зимнее дизтопливо варьируется от 330 до 650 тенге за литр. Летнее дизтопливо стоит 260 тенге за литр.
- Вы посмотрите, какая цена. Впереди зима, естественно, придётся заправляться зимней соляркой. Потом на многих заправках её просто нет, - возмутился водитель по имени Виктор.
Летнее дизтопливо продают на Qazaq Oil и «Нефтэк» по 260 тенге за литр. Зимнее есть на «Бином» по 330 тенге, на «Нефтэк» по 650 тенге за литр. На «Беркуте» и Ven Oil дизельного топлива нет. Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, ведомство информацией по остаткам дизельного топлива в области не располагает.
- По закону об обороте нефтепродуктов компании предоставляют информацию министерству энергетики. По информации от операторов АЗС, отсутствие дизтоплива связано с ремонтом АНПЗ (из-за ремонта снижено производство нефтепродуктов, в связи с чем были продлены темпы отгрузки). Но с 28 ноября, по данным Минэнерго, АНПЗ подключится на полную отгрузку, с 23 ноября начнётся поэтапное подключение, - пояснили в управлении.
В ведомстве добавили, что цены на дизельное топливо они никак не регулируют, лишь ведут мониторинг. По информации операторов, цена регулируется на летнее дизельное топливо, а на зимнее нет.
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Фото Медета МЕДРЕСОВА
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр
Фото Медета МЕДРЕСОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дизтопливо

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