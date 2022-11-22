В ЗКО дизтопливо продают по 650 тенге за литр

Цены на зимнюю солярку варьируются от 330 до 650 тенге за литр, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото Медета МЕДРЕСОВА В ЗКО цена на зимнее дизтопливо варьируется от 330 до 650 тенге за литр. Летнее дизтопливо стоит 260 тенге за литр. - Вы посмотрите, какая цена. Впереди зима, естественно, придётся заправляться зимней соляркой. Потом на многих заправках её просто нет, - возмутился водитель по имени Виктор. Летнее дизтопливо продают на Qazaq Oil и «Нефтэк» по 260 тенге за литр. Зимнее есть на «Бином» по 330 тенге, на «Нефтэк» по 650 тенге за литр. На «Беркуте» и Ven Oil дизельного топлива нет. Как