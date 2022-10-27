В ЗКО два человека погибли в жутком ДТП

Машина перевернулась, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла утром 24 октября на трассе Уральск - Озинки, недалеко от посёлка Перемётное. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 18-летний водитель Nissan Almera не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась в кювет. В результате аварии водитель и 18-летний пассажир скончались от полученных травм. В машине они находились вдвоем. Полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В пресс-