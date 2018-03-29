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Происшествия Социум

В ЗКО фермер убил односельчанина за то, что тот воспользовался его сараем

Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из материалов дела стало известно, что в начале декабря 2017 года 35-летний Хамит Кенжебеков воспользовался брошенным сараем. Туда он загонял свой скот. Позже 47-летний Сырымбет Садыков заявил своему односельчанину, что хозпостройка принадлежит ему. Между подсудимым и потерпевшим завязалась словесная ссора. Тогда Садыков предложил Кенжебекову отъехать подальше для разговора, чтобы им никто не помешал, потерпевший согласился. Мужчины отъехали от поселка, и вышли из машины. После чего подсудимый достал охотни
gorod
В ЗКО фермер убил односельчанина за то, что тот воспользовался его сараем
Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Из материалов дела стало известно, что в начале декабря 2017 года 35-летний Хамит Кенжебеков воспользовался брошенным сараем. Туда он загонял свой скот. Позже 47-летний Сырымбет Садыков заявил своему односельчанину, что хозпостройка принадлежит ему. Между подсудимым и потерпевшим завязалась словесная ссора. Тогда Садыков предложил Кенжебекову отъехать подальше для разговора, чтобы им никто не помешал, потерпевший согласился. Мужчины отъехали от поселка, и вышли из машины. После чего подсудимый достал охотничье ружье 16 калибра и совершил выстрел в область груди Кенжебекова. Затем подсудимый сам сообщил о преступлении в полицию. Свою вину он признал частично, и заявил, что это Кенжебеков напал на него с ружьем, а он попросту защищался. Эти доводы не были доказаны в ходе следствия. Действия Садыкова были квалифицированы по статье 99 часть 1 УК РК - "Убийство". Родственники потерпевшего рассказали, что подсудимый угрожал им неоднократно. - Ему назначено 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности, то есть строгий режим. Был заявлен иск со стороны потерпевшего в размере 2 млн тенге в качестве материального ущерба и еще иск на 10 млн тенге за моральный ущерб. Судом данные требования были удовлетворены частично. То есть 3 млн тенге морального ущерба им должны выплатить. Что касается 2 млн тенге материального ущерба, это не удовлетворено, потому как сторона не представила достоверных документов о материальных затратах, им разъяснено право обратиться в гражданский суд, где можно будет рассмотреть их иск, - заявил судья специализированного межрайонного уголовного суда ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ.
Виктор МАКАРСКИЙ
суд убийство приговор

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