В ЗКО фермер убил односельчанина за то, что тот воспользовался его сараем

Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из материалов дела стало известно, что в начале декабря 2017 года 35-летний Хамит Кенжебеков воспользовался брошенным сараем. Туда он загонял свой скот. Позже 47-летний Сырымбет Садыков заявил своему односельчанину, что хозпостройка принадлежит ему. Между подсудимым и потерпевшим завязалась словесная ссора. Тогда Садыков предложил Кенжебекову отъехать подальше для разговора, чтобы им никто не помешал, потерпевший согласился. Мужчины отъехали от поселка, и вышли из машины. После чего подсудимый достал охотни