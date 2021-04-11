В ЗКО газопровод хотят передать в частные руки

Большие участки этого газопровода находятся в аварийном состоянии, сообщается на официальной странице акимата ЗКО в Facebook. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос в том, что сам оператор - областной филиал АО «КазТрансГаз Аймак» не готов взять аварийные сети в управление. Руководство предприятия заявляет, что действующий тариф не покроет расходов на приведение их в порядок. Кроме того, на балансе газовиков уже есть трубопроводы полувекового возраста, где аварийные ситуации возникают до 76 раз в месяц. Проблемные вопросы в плане обеспечения населения ЗКО бесперебойными поставками природног

Поставка карачаганакского газа в ЗКО прекратилась из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области

За прошедший год филиал реализовал своим потребителям свыше 1,1 млрд кубов природного газа.

- По налоговым обязательствам перед бюджетом никаких отклонений нет, мы все выплачиваем вовремя, - отметил Борашев. - За 2020 год в общей сумме мы перечислили в виде налогов 308 млн тенге. По инвестпрограмме за год заменили 12,9 километра подземного стального газопровода «Березино-Казталовка» на полиэтиленовый подземный газопровод. Это позволит нам снизить риск возникновения аварийных ситуации, предотвратит потери газа и позволит продлить срок эксплуатации газопровода. Мы построили новый газопровод из полиэтилена протяженностью 6,3 километра «Ростоши-Тайпак», а также заменили 70 шкафов газорегуляторных пунктов во всех районах и Уральске.В планах филиала на 2021 год - замена 5,3 км стального газопровода «Ростоши-Тайпак» и 3,1 км - «Березино-Казталовка» на полиэтилен. Первый был передан на баланс АО «КазТрансГаз Аймак» в 2014 году, его протяженность 349 км. Он охватывает 3 больших района - Акжайыкский, Теректинский, Байтерек, обеспечивает газом 55 населенных пунктов. Трубопровод находится в эксплуатации более 50 лет. Имеет высокую степень износа, местами на нем полностью отслоилась изоляция. За 6 лет эксплуатации аварийные бригады выезжали на «Ростоши-Тайпак» более 5500 раз. В трубах здесь появляются периодически ледяные закупорки, так как газопровод ранее эксплуатировался как водопровод и в нем есть остатки воды, местами трубы «съела» коррозия. Борашев подчеркнул, что все аварии происходят зимой и сопровождаются кратковременными отключениями газа в некоторых населенных пунктах - в результате без отопления периодически оставались 2368 бытовых потребителей и 123 коммунально-бытовых предприятия. Вопрос о том, что газопровод «Ростоши-Тайпак» находится в аварийном состоянии и его эксплуатация является небезопасной, руководство «КазТрансГаз Аймак» неоднократно поднимало на уровне Министерства энергетики РК, однако вопрос финансирования строительства нового газопровода до сих пор не решен. Борашев подчеркнул, что замена аварийных сетей газопровода зависит от тарифа, который в 2021 году остался таким же, как и в 2020 году. Их инвестпроекты ограничены рамками существующего тарифа. Поэтому, как отметил спикер, ввиду недостаточности средств они смогли собственными силами за несколько лет провести замену 23 км газопровода «Ростоши-Тайпак», вместо запланированных 35 км. В настоящее время ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» готовит к передаче из коммунальной в республиканскую собственность сеть газопроводов, построенных за счет бюджетных средств. В их число входит надземный стальной газопровод высокого давления «Жусандыой-Ханколь-Косколь-Егиндыколь» протяженностью 62 км, в Каратобинском районе. Газопровод находится в эксплуатации с 2015 года. И сейчас большие участки этих газовых сетей находятся в аварийном состоянии, ежегодно специалисты «КазТрансГаз Аймака» выявляют десятки случаев утечки газа - в результате разрыва сварных швов на местах стыковок стальных труб. В мае 2019 года они заделали 264 сварных стыка, на которых были обнаружены дефекты, и заменили 47 опор газопровода. С начала этого года они обнаружили разрушение еще 35 сварных стыков, что грозит риском взрыва и пожара на газопроводе.