В ЗКО газопровод хотят передать в частные руки

За прошедший год филиал реализовал своим потребителям свыше 1,1 млрд кубов природного газа.
- По налоговым обязательствам перед бюджетом никаких отклонений нет, мы все выплачиваем вовремя, - отметил Борашев. - За 2020 год в общей сумме мы перечислили в виде налогов 308 млн тенге. По инвестпрограмме за год заменили 12,9 километра подземного стального газопровода «Березино-Казталовка» на полиэтиленовый подземный газопровод. Это позволит нам снизить риск возникновения аварийных ситуации, предотвратит потери газа и позволит продлить срок эксплуатации газопровода. Мы построили новый газопровод из полиэтилена протяженностью 6,3 километра «Ростоши-Тайпак», а также заменили 70 шкафов газорегуляторных пунктов во всех районах и Уральске.В планах филиала на 2021 год - замена 5,3 км стального газопровода «Ростоши-Тайпак» и 3,1 км - «Березино-Казталовка» на полиэтилен. Первый был передан на баланс АО «КазТрансГаз Аймак» в 2014 году, его протяженность 349 км. Он охватывает 3 больших района - Акжайыкский, Теректинский, Байтерек, обеспечивает газом 55 населенных пунктов. Трубопровод находится в эксплуатации более 50 лет. Имеет высокую степень износа, местами на нем полностью отслоилась изоляция. За 6 лет эксплуатации аварийные бригады выезжали на «Ростоши-Тайпак» более 5500 раз. В трубах здесь появляются периодически ледяные закупорки, так как газопровод ранее эксплуатировался как водопровод и в нем есть остатки воды, местами трубы «съела» коррозия. Борашев подчеркнул, что все аварии происходят зимой и сопровождаются кратковременными отключениями газа в некоторых населенных пунктах - в результате без отопления периодически оставались 2368 бытовых потребителей и 123 коммунально-бытовых предприятия. Вопрос о том, что газопровод «Ростоши-Тайпак» находится в аварийном состоянии и его эксплуатация является небезопасной, руководство «КазТрансГаз Аймак» неоднократно поднимало на уровне Министерства энергетики РК, однако вопрос финансирования строительства нового газопровода до сих пор не решен. Борашев подчеркнул, что замена аварийных сетей газопровода зависит от тарифа, который в 2021 году остался таким же, как и в 2020 году. Их инвестпроекты ограничены рамками существующего тарифа. Поэтому, как отметил спикер, ввиду недостаточности средств они смогли собственными силами за несколько лет провести замену 23 км газопровода «Ростоши-Тайпак», вместо запланированных 35 км. В настоящее время ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО» готовит к передаче из коммунальной в республиканскую собственность сеть газопроводов, построенных за счет бюджетных средств. В их число входит надземный стальной газопровод высокого давления «Жусандыой-Ханколь-Косколь-Егиндыколь» протяженностью 62 км, в Каратобинском районе. Газопровод находится в эксплуатации с 2015 года. И сейчас большие участки этих газовых сетей находятся в аварийном состоянии, ежегодно специалисты «КазТрансГаз Аймака» выявляют десятки случаев утечки газа - в результате разрыва сварных швов на местах стыковок стальных труб. В мае 2019 года они заделали 264 сварных стыка, на которых были обнаружены дефекты, и заменили 47 опор газопровода. С начала этого года они обнаружили разрушение еще 35 сварных стыков, что грозит риском взрыва и пожара на газопроводе.Для проведения ремонтных работ требуется отключение газопровода, временно без газа останутся 3 населенных пункта Каратобинского района и 5 населенных пунктов Чингирлауского района. - Хотим обратить внимание акимата области на эту проблему и до передачи своих газопроводов на баланс нашего предприятия устранить все выявленные дефекты, потому что в нашем бюджете не заложены средства на такие виды работ, - заключил Дулат Борашев. Руководитель управления энергетики и ЖКХ Аскар Габидуллин сообщил собравшимся, что в возглавляемом им ведомстве создана комиссия, которая занимается вопросами приведения газопровода «Жусандыой-Ханколь-Косколь-Егиндыколь» в порядок с целью последующей передачи его доверителю.
- У всех газовых сетей по области должен быть хозяин. «КазТрансГазАймак» - это специализированная компания, она может управлять этими сетями. Сейчас нужно взять на контроль все объекты, которые хотим передать на баланс предприятия. Население не должно испытывать проблем с газом, все газопроводы нужно отремонтировать, - резюмировал аким области Гали Искалиев.
Он также поставил перед газоподающей организацией задачу - даже при условии ограниченного финансирования разработать комплекс мер по газопроводу «Ростоши-Тайпак», чтобы снизить аварийность и обеспечить бесперебойную подачу газа в районы следующей зимой.
- На сегодняшний день стоимость подключения к газопроводным сетям по области достаточно высокая. Сельчане за свой счет делают проекты, оплачивают монтажные работы, покупают оборудование, счетчики. В итоге доступ к природному газу и теплу обходится им в 300-400 тысяч тенге. Для жителей области это немалые средства, из-за чего некоторые семьи не могут подключиться к подведённому газу. Кроме того, у нас есть сёла, где внутрипоселковые сети проведены за счет средств подрядчиков. В связи с этим для подключения к сети в данной сельской местности необходимо получить разрешение от собственника, за которое необходимо заплатить 150-200 тысяч тенге. В таких случаях стоимость подключения к газу превышает 500 тысяч тенге. Это очень сложный вопрос. Какая работа проводится вами для снижения стоимости подключения газа? - задал Гали Искалиев вопрос руководителю филиала «КазТрансГазАймак».В ответ тот заявил, что никакого влияние на ситуацию предприятие не имеет, все расценки на товары и монтажные работы в ходе газификации сел диктует рынок. В завершение разговора аким ЗКО рекомендовал новому руководителю областного филиала «КазТрансГаз Аймак» взять на контроль вопрос выдачи разрешительных документов на проведение строительно-монтажных работ от магистральных трубопроводов до населенных пунктов и не лоббировать интересы определенных компаний, а создать условия для открытой и честной конкуренции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.