В ЗКО главу отдела образования оштрафовали после расследования общественника

Поводом для расследования стало обращение депутата Сырымского районного маслихата, которое поступило к общественнику в феврале 2026 года.

Руководитель отдела образования Сырымского района Западно-Казахстанской области привлечен к административной ответственности за грубые нарушения в сфере госзакупок. Об этом на своей странице сообщил известный в регионе общественник Бауыржан Заки.

По его словам, поводом для расследования стало обращение депутата Сырымского районного маслихата, которое поступило к общественнику в феврале 2026 года. После этого Бауыржан Заки изучил портал госзакупок и направил запрос в департамент внутреннего государственного аудита (ДВГА). Результаты проверки вскрыли миллионные нарушения.

Как выяснил общественник, в сентябре 2025 года районный отдел образования заключил договор с ТОО "ЖайыкПромСервис" на текущий ремонт центра туризма в селе Булан. Сумма контракта составила 21,3 миллиона тенге.

Подрядчик должен был завершить работы до 6 ноября 2025 года. Уже на следующий день, 7 ноября, стороны подписали акт о том, что ремонт полностью выполнен, и фирма получила все деньги. Однако официальный ответ ДВГА от 18 мая 2026 года доказал обратное.

- Аудит установил, что отдел образования выплатил подрядчику 901,1 тысячи тенге за фактически невыполненные работы. Кроме того, за срыв сроков ремонта компании начислена неустойка (пеня) в размере 918,5 тысячи тенге, - сообщил Бауыржан Заки.

В итоге благодаря общественному контролю с ТОО "ЖайыкПромСервис" в доход государства будет взыскано в общей сложности более 1,8 миллиона тенге.

За то, что глава отдела образования вовремя не подал в суд на недобросовестного подрядчика "ЖайыкПромСервис", его оштрафовали почти на 65 тысяч тенге.

Аналогичный прокол чиновник допустил и с другим контрактом. Отдел образования выплатил 25,2 миллиона тенге ТОО "S.INSIGHT" за установку блок-модульной котельной. Аудиторы выявили, что товар частично не соответствовал техспецификации. Направлять иск в суд на эту фирму он также не стал, за что получил второй штраф.

- В результате работы по линии общественного контроля руководитель отдела образования Акежан Жамбылов по двум фактам нарушения законодательства о госзакупках привлечен к ответственности и выплатил штрафы на общую сумму 129 750 тенге, - резюмировал Бауыржан Заки.

На этом проблемы чиновника не закончились. Отдел образования проигнорировал предписание аудиторов об устранении нарушений. В связи с этим в отношении главы отдела образования составили протокол по статье 462 КоАП РК "Невыполнение законных требований органов контроля". Материалы дела уже переданы в Сырымский районный суд, их рассматривает судья Марина Сахипова.